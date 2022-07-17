Ночью в центре Воронежа иномарка протаранила припаркованные авто

В ДТП пострадали две женщины Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В Воронеже после столкновения с газелью «Датсун он-До» отбросило на припаркованные «Фольксваген Поло» и «Опель Астра». В результате ДТП пострадали две женщины, им потребовалась госпитализация. Авария произошла у дома №45 на Средне-Московской в 3.10 воскресенья, 17 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, 36-летний водитель «Датсун» ехал по второстепенной дороге по улице Революции 1905 года в сторону Плехановской. На нерегулируемом перекрестке он не уступил «Газели», которая ехала по главной дороге (по улице Средне-Московская в направлении 3 Интернационала».

Иномарка не уступила дорогу "Газели" Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Пострадали пассажиры «Датсун» - 38-летняя и 39-летняя местные жительницы. Сейчас в обстоятельствах и причинах произошедшего разбираются полицейские.