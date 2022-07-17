Рабочая неделя в Воронежской области начнется с кратковременных дождей

Температура воздуха будет около 23 градусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В начале рабочей недели воронежцев ожидают кратковременные дожди. При этом ждать жары не приходится – температура воздуха днем будет около 23 градусов. Об этом рассказали в региональном гидрометцентре.

В понедельник, 18 июля, в регионе будет облачно с прояснениями. Синоптики ожидают кратковременные дожди, в некоторых районах грозы. Ветер западный до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем – 21-26 градусов, ночью 12-17. В Воронеже также прогнозируют кратковременные дожди. Температура ночь 13-15 градусов, днем до 23.

Во вторник, 19 июля, переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9-14 градусов, днем – 21-26. В областном центре также не ожидают существенных осадков. Температура воздуха 12-14 и 22-24 соответственно.