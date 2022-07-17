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Происшествия17 июля 2022 6:12

Под Воронежем в лобовом столкновении с фурой погиб 54-летний мужчина

Легковушка влетела в автопоезд
Мария Щербакова
В обстоятельствах аварии разбирается полиция

В обстоятельствах аварии разбирается полиция

Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В Новоусманском районе ВАЗ-21093 врезался в большегруз «Вольво» с полуприцепом. Водитель легковушки, 54-летний мужчина, от полученных травм скончался на месте происшествия. Авария произошла на трассе «Воронеж-Тамбов» в 13.50 субботы, 16 июля. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Погибший двигался в сторону Тамбова. По предварительным, он выехал на встречку, где ехал автопоезд. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.