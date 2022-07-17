Под Воронежем в лобовом столкновении с фурой погиб 54-летний мужчина

В обстоятельствах аварии разбирается полиция Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В Новоусманском районе ВАЗ-21093 врезался в большегруз «Вольво» с полуприцепом. Водитель легковушки, 54-летний мужчина, от полученных травм скончался на месте происшествия. Авария произошла на трассе «Воронеж-Тамбов» в 13.50 субботы, 16 июля. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Погибший двигался в сторону Тамбова. По предварительным, он выехал на встречку, где ехал автопоезд. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.