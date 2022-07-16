В Воронеже появилось видео последствий пожара в Подгорном

Пепелище представляет собой жуткое зрелище. Фото: кадр с видео

Очевидцы сняли видео пожара в микрорайоне Подгорное. Первый ролик сняли в доме. Видно залитые водой потолки, а комнаты, ведущей на улицу, можно сказать, нет. Во втором ролике показали все, что осталось от дворовых построек. По сути, огонь пожрал их почти полностью. Хозяевам придется изрядно вложиться в то, чтобы восстановить своей разрушенное хозяйство.

Напомним, пожар начался в субботу, 16 июля, в 12.33. Сначала вспыхнули хозяйственные постройки и гараж, потом пламя перекинулось на крышу дома. Огонь удалось локализовать в 13.25. На пожаре никто не пострадал.