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Происшествия16 июля 2022 16:43

В Воронеже появилось видео последствий пожара в Подгорном

Хозяевам предстоит делать дорогой ремонт, а во дворе все надо строить заново
Юрий КОЗЛОВ
Пепелище представляет собой жуткое зрелище.

Пепелище представляет собой жуткое зрелище.

Фото: кадр с видео

Очевидцы сняли видео пожара в микрорайоне Подгорное. Первый ролик сняли в доме. Видно залитые водой потолки, а комнаты, ведущей на улицу, можно сказать, нет. Во втором ролике показали все, что осталось от дворовых построек. По сути, огонь пожрал их почти полностью. Хозяевам придется изрядно вложиться в то, чтобы восстановить своей разрушенное хозяйство.

Напомним, пожар начался в субботу, 16 июля, в 12.33. Сначала вспыхнули хозяйственные постройки и гараж, потом пламя перекинулось на крышу дома. Огонь удалось локализовать в 13.25. На пожаре никто не пострадал.