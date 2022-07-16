В воронежский «Буран» перешел вратарь с опытом игр в Северной Америке

Шамиль Шмаков поборется за место в основном составе "Бурана". Фото с телеграм-канала ХК "Буран". Фото: другой источник.

«Буран» договорился с уфимским клубом КХЛ «Салават Юлаев» о переходе к «ураганным» 23-летнего вратаря Шамиля Шмакова. Команда из столицы Башкортостана получила денежную компенсацию.

Шамиль Шмаков - выпускник «Салавата Юлаева». Три сезона провел в «Сибирских Снайперах» (МХЛ), а сезон 2019/2020 – в одной из североамериканских лиг USHL, где сыграл семь матчей в составе «Сидар Рэпидс».

В 2018 году Шмакова выбран «Колорадо» на драфте НХЛ под общим 202-м номером в седьмом раунде. Последние два сезона Шамиль Шмаков защищал цвета нефтекамского «Тороса».