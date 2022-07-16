В Воронежской области рецидивист избил и ограбил инвалида ради 250 рублей

В пятницу, 15 июля, днем за помощью в дежурную часть отдела МВД России по Таловскому району обратился 42-летний житель поселка имени Докучаева. Мужчина рассказал полицейским, что в парке поселка Таловая на улице Советской на него напал незнакомец, сбил его с ног, нанес несколько ударов. А потом вытащил из кармана 250 рублей, после чего скрылся. Так как мужчина, ставший жертвой нападения, - инвалид, сопротивления негодяю он оказать не смог.

Буквально через несколько минут стражи порядка задержали преступника на территории того же парка. Им оказался ранее не раз судимый 51-летний местный житель. В отделе полиции она заявил, что выпивал в парке. Захотелось еще горячительных напитков, а денег уже не было. Увидев неподалеку инвалида, решил его ограбить.

- Деньги у преступника отобрали и вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж» (до семи лет лишения свободы). Рецидивиста задержали, решается вопрос об его аресте, - сообщили в региональном ГУ МВД.