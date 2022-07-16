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Общество16 июля 2022 15:35

В июне 39 жителей Воронежской области заболели болезнью Лайма после укуса клещей

Кроме того, почти в два раза выросло число заражений сальмонеллезом и ветрянкой. В два раза чаще у наших земляков стали обнаруживать вшей
Юрий КОЗЛОВ
Клещи все чаще разносят опасную инфекцию.

Клещи все чаще разносят опасную инфекцию.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Воронежские санитарные врачи подвели итог первого месяца лета 2022 года с точки зрения инфекционной заболеваемости. Многие данные заставляют забеспокоиться.

Так, на 97 процентов выросло число случаев сальмонеллеза, на 80% - ветрянки. В два раза чаще у жителей Воронежской области стал обнаруживать вшей. В 1,8 раза увеличилось количество случаев инфекционного мононуклеоза. 39 человек заразились болезнью Лайма после того, как к ним присосались клещи. Еще 17 заболели скарлатиной.

В то же время в связи с постепенным (надеемся, постоянным) затуханием коронавирусной инфекции в три раза уменьшилось число пневмоний.

За медицинской помощью после укусов животными обратились 737 человек (в июне 2021 года – 565 человек), клещи присосались к 613 нашим землякам (год назад – к 772).

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