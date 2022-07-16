В Воронежской области мошенники пообещали мужчине огромные деньги за акции 90-х и отобрали у него полмиллиона рублей

За несколько месяцев постоянных звонков мошенники выудили у доверчивого жителя Лискинского района 500 тысяч рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

54-летний житель Лискинского района стал жертвой мошенников. В декабре 2021 года ему позвонили аферисты и заявили о якобы положенной компенсации за акции госкорпорации, которые мужчина приобрел во время приватизации 90-х годов.

Мошенники заявили, что активы жителя Лискинского района перевели в акции газопровода. И их цена якобы резко взлетела из-за подорожания газа на мировом рынке.

Затем аферисты прислали ссылку на фишинговый сайт, на котором ему рисовали золотые горы, гарантирующие получение крупной суммы из воздуха. Сначала мошенники выманили у гражданина 10 тысяч рублей на обслуживание счета, а затем стали присылать ему различные графики и диаграммы с указанием его прибыли.

В итоге за прошедшие месяцы мужчина перевел аферистам 500 тысяч рублей. А те уверяли, что на его виртуальном счете накопилось уже 6,5 миллионов. Когда житель Лискинского района захотел обналичить хотя бы часть из этой суммы, мошенники стали предлагать заплатить очередную комиссию и перевести сумму, равную запрашиваемой для страховки. В этот момент гражданин, наконец, понял, что его обманули и обратился в полицию.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Преступников разыскивают. Максимальный срок, грозящий аферистам - шесть лет лишения свободы. Всего 15 июля в Воронежской области зарегистрировали восемь сообщений о фактах мошеннических действий, совершенных бесконтактным способом и еще шесть заявлений о фактах хищения денежных средств с банковских карт. Ущерб, причиненный доверчивым людям, составил полтора миллиона рублей, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Полицейские еще раз напоминают о том, что при совершении финансовых сделок через интернет, нужно проявлять осторожность. Особое внимание нужно уделять реквизитам, на которые вы переводите свои сбережения. Обещание высоких процентов гарантирует участие в мошеннической схеме и потерю всех накоплений. Аферисты тщательно следят за новостями и обещают колоссальные прибыли при возникновении проблем в других странах, обещая 300% годовых при незначительных колебаниях рынка и цен на различное топливо, а также товары и услуги. В случае поступления подобных звонков нужно сразу обращаться в ближайший отдел полиции или по телефону 02!