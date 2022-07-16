В Воронежской области определили 41 объект в ЛНР, который будут помогать восстанавливать

В ЛНР пришла пора восстанавливать все разрушенное в ходе боевых действий. Фото: Александр КОЦ

Власти Воронежской области определили 41 объект в подшефных районах ЛНР – Марковском, Меловском и Новопсковском, где работы по восстановлению планируют начать уже в ближайшее время.

Для их определения была создана рабочая группа от правительства Воронежской области в составе девяти человек, являющихся специалистами в разных отраслях хозяйства. В каждом районе трудились по три таких человека. При необходимости к работе привлекали более узких спецов.

В Марковском районе воронежцы помогут восстановить 11 объектов в восьми населенных пунктах, включая семь школ, два детсада, два объекта здравоохранения;

В Меловском районе планируют оказать содействие в вводе в строй 18 объектов в десяти населенных пунктах. В их числе три пострадавших в результате взрывов жилых дома, восемь школ (в двух из них не завершен капремонт), два детских сада, пять объектов ЖКХ;

В Новопсковском районе отремонтируют 12 объектов в трех населенных пунктах. Среди них две школы с незавершенным капремонтом, две библиотеки, два административных здания, шесть объектов ЖКХ.

Рабочей группе также предстоит проконтролировать восстановление дорог общей длиной более 400 км, а также строительство и реконструкцию систем водяных сетей (173 км сетей водоснабжения, пять водозаборов, три комплекса очистных сооружений, восемь канализационных насосных станций, более 30 км сетей водоотведения).

Напомним, в начале июля власти России и ЛНР сообщили о полном освобождении территории бывшей Луганской области Украины от националистических формирований ВСУ.