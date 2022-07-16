В Воронежской области до 17 июля продлили предупреждение о грозах и сильном ветре

Грозы более вероятны в районах Воронежской области, чем в Воронеже. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики продлили оранжевый уровень погодной опасности в Воронежской области до 6.00 воскресенья, 17 июля.

До 18.00 субботы, 16 июля, в нашем регионе высока вероятность сильных ливней и гроз. При этом в Воронеже дожди тоже возможны (в некоторых районах города они сейчас, собственно говоря, и идут), но не такие масштабные.

В то же время, как минимум, до утра 17 июля жителям Воронежской области обещают местами очень сильный ветер. Временами его порывы будут достигать 16 м/c.

При этом дожди, местами крупные, не снижают риск возникновения пожаров. На большей части территории Воронежской области сохраняется самый высокий класс опасности возгорания – пятый.

Радует только, что жара спадет. Если в воскресенье, 17 июля, синоптики прогнозируют днем +28 градусов, то с 18 по 20 июля столбик термометра будет держаться в районе +22…+24.