За первые 1,5 часа продаж раскупили 5 тысяч абонементов на матчи воронежского «Факела» в Премьер-лиге

Родители, желаюещие ходить на матчи "Факела" с детьми, увеличат и без того большие очереди к кассам. Фото со страницы ФК "Факел" ВКонтакте. Фото: другой источник.

В субботу, 16 июля, стартовали продажи абонементов на матчи воронежского «Факела» в Премьер-лиге. И за первые полчаса уже получили своих владельцев 5 тысяч абонементов.

Сначала не выдержал напора болельщиков и рухнул сайт kassir.ru, где абонементы и билеты можно было купить онлайн. Но сейчас, по данным пресс-службы «Факела», он снова заработал.

В кассы Центрального стадиона профсоюзов стоят огромные очереди. Видимо, ажиотаж не спадет, пока еще останутся в продаже билеты и абонементы.

Неприятная новость для родителей юных болельщиков – в связи техническими нюансами системы kassir.ru детские абонементы с 20-процентной скидкой сейчас доступны для покупки только в кассах Центрального стадиона профсоюзов. Это обстоятельство увеличит и без того немалые очереди.

Напомним, по официальной информации, Центральный стадион профсоюзов вмещает 32 750 зрителей. Судя по темпам продаж, он будет забит под завязку на каждом домашнем матче «Факела».

Стартовый матч «Факел» проведет на выезде против ФК «Краснодар» 17 июля. Игра начнется в 20.00.