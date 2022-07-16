«Молодежка» воронежского «Факела» проиграла стартовый матч сезона «Локомотиву-М»

Игроки "Локомотива-М" в стартовом матче сезона оказались сильнее юных воронежских футболистов. Фото с сайта fclm.ru Фото: другой источник.

Дебют «Факела-М» в турнире дублирующих составов клубов Премьер-лиги закончился проигрышем. Но игра наших юных футболистов в гостях против столичного «Локомотива-М» оставила неплохое впечатление.

После активного начала хозяев поля воронежские футболисты перехватили инициативу. И на 33 минуте после серии нелепых рикошетов игроки «Локомотива» едва не помогли нашим забить гол в их ворота – мяч попал в штангу. И, увы, вскоре Раков открыл счет. На 37 минуте он получил пас и, не заходя в штрафную, ударил точно – 1:0.

Во втором тайме игроки «Локомотива-М» уже безраздельно владели инициативой. До поры, до времени «Факел-М» выручала то перекладина, то штанга, то вратарь Доровских. Однако второй гол столичная команда все же забила. Уже в добавленное время Чекалин оказался расторопнее всех у ворот «Факела-М» - 2:0.

В целом молодые воронежские ребята смотрелись достойно на старте нового для себя турнира. Надо осваиваться, усиливать игру, и очки и победы придут!