В воронежском микрорайоне Подгорное загорелся коттедж

Дым от пожара был виден издалека. Фото: скрин со страницы Дарьи Дегтевой, ВКонтакте. Фото: другой источник.

В субботу, 16 июля, загорелся коттедж в микрорайоне Подгорное. О ЧП сообщили местные жители в соцсетях. Столб черного дыма был виден издалека.

Оказалось, что загорелась крыша одного из домов на улице Княжеской. В МЧС уточнили, что огонь на нее перекинулся не сразу. Сначала в 12.33 загорелись хозяйственные постройки и гараж. Пламя охватило площадь в 30 квадратных метров. Потом очаг пожара расширился, огонь перекинулся на крышу дома.

На момент возгорания в коттедже никого не было. Естественно, никто и не пострадал. Пожар локализовали в 13.25.