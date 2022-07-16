В Воронеже демонтируют железнодорожные пути, ведущие к аэропорту

Железнодорожные пути на улице Антонова-Овсеенко доживают последние дни. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На улице Антонова-Овсеенко уберут железнодорожные пути, тянущиеся до аэропорта. Об этом сообщил руководитель областного департамента промышленности и транспорта Александр Десятириков. Об этиз планах уже было известно ранее. В частности, в начале июля о них сообщал руководитель регионального департамента дорожной деятельности Максим Оськин.

По словам Десятирикова, железнодорожные пути, по которым ранее привозили в аэропорт керосин, сейчас утратили эту функцию. Авиационное топливо уже давно привозят в воздушную гавань Воронежа на автомобилях. К тому же многие машины переезжали пути в неположенных местах, что создавало риск ДТП.

Пути демонтируют сотрудники ЮВЖД. А после этого развитием территории будут заниматься активно работающие в этом микрорайоне компании ГК «Развитие», «Выбор» и «Стэл-инвест».