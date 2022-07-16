Девушка из Воронежа взяла серебро на первенстве мира по бильярду

Ульяна Антонова. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежская бильярдиста Ульяна Антонова завоевала медаль первенства мира. Соревнования проходили в Иссук-Кульской области Кыргызстана. За победу боролись хозяева первенства, а также спортсмены из России, Беларуси, Казахстана и Туркменистана. В соревнованиях участвовали юноши и девушки не старше 19 лет.

- Ульяна Антонова провела на турнире шесть встреч. Сначала она выиграла у белоруски Дарьи Черняк - 4:1, а вот во второй встрече уступила россиянке Юлии Пурдышовой со счетом 3:4. В результате Ульяна попала в нижнюю сетку, но быстро реабилитировалась, победив хозяйку соревнований Дарью Коваль - 4:2. Это позволило нашей спортсменке вернуться в борьбу за медали. В четвертьфинале со счетом 5:3 он победила россиянку Радмилу Валееву, а в полуфинале была гораздо сильнее еще одной соотечественницы Алены Копниной - 5:1. Но в финале Ульяна все же уступила Екатерине Брытченко — 3:5 и стала в итоге второй, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Кстати, на первенстве мира 2021 года Антонова проиграла в полуфинале именно Брытченко, которая стала тогда победительницей мирового первенства. На дебютном для себя мировом первенстве Ульяна заняла третье место. Причем 13-летняя девушка тогда боролась за медали среди спортсменов до 21 года.