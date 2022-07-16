В райцентре Воронежской области «семерка» сбила мотоциклиста

Мотоцикл после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В пятницу, 15 июля, в 19.00 в Павловские на проспекте Революции у дома № 26 26-летний местный житель, руливший «семеркой», не уступил дорогу при повороте налево мотоциклисту на «Ямахе», ехавшему навстречу. Удара избежать не удалось. 32-летний мотоциклист получил травмы. Его отвезли в больницу.

"Семерка" после ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские продолжают выяснять обстоятельства этого ДТП.

Напомним, также 15 июля в Терновском районе 21-летний водитель «Пежо» вылетел в кювет и врезался в дерево, в больницу попали две его пассажирки 17 и 19 лет.