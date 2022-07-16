Коронавирус в Воронежской области на утро 16 июля: 159 человек заболели, никто не умер

На этот раз в больницы попали всего 24 из 159 заразившихся. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Санитарные врачи предоставили данные о заболеваемости коронавирусом на утро субботы, 16 июля. За прошедшие сутки заразились 159 человека (на начало дня 15 июля их было чуть меньше – 151), при этом всего 24 из них попали в больницы. Всего же за время пандемии ковидом заболели 390 252 жителя Воронежской области.

На этот раз от последствий коронавируса никто не умер. Напомним, что на утро 15 июля санитарные врачи сообщали об одном смертельном случае.

Настораживает небольшое число выздоровевших. На утро 16 июля их стало еще 68, в то время как на начало дня 15 июля закрыли больничный 102 человека. Всего же со времени начала пандемии от коронавируса избавились 380 697 жителей Воронежской области.