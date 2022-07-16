В Воронеже пьяный полицейский на «Шкоде» протаранил «Киа» и убежал

скрин с видео Karina Simonyan. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В пятницу, 15 июля, в 23.30 в Железнодорожном районе на улице Богдана Хмельницкого у дома № 38 случилась авария. Водитель «Шкоды-Октавии» врезался в «Киа-Рио». Виновник ДТП вылез из машины и убежал. К счастью, в аварии обошлось без жертв. Но автомобили нужно ремонтировать.

Водитель «Шкоды» оказался сотрудником отдела полиции № 1. В региональном ГУ МВД сообщили, что он управлял машиной в свободное от работы время. А также признали тот факт, что по результатам медицинской экспертизы у их коллеги обнаружили состояние алкогольного опьянения.

- Этого полицейского задержали. По решению начальника областного главка однозначно сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. А затем привлечен к ответственности в установленном законом порядке. Накажут за поведение подчиненного и его непосредственных руководителей, а также начальника городского отдела полиции. Они будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.