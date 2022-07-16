В Воронежской области водитель «Пежо» врезался в дерево: ранены две девушки

У "Пежо" мало что осталось от капота. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В пятницу, 15 июля, в 1.15 в Терновском районе на 24 километре дороги Курск-Борисоглебск-Терновка случилась авария. 21-летний местный житель, руливший «Пежо Партнер», несся на такой скорости, что не справился с управлением автомобилем. Машина улетела в кювет. Там она врезалась в дерево.

Иномарка после удара о дерево. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

У дерева "Пежо" полностью срезало кору внизу. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Водитель в аварии серьезных травм не получил. А вот его пассажирок, девушек 17 и 19 лет, увезли в больницу. Полицейские продолжают выяснять обстоятельства этой аварии.

- Всего 15 июля в Воронежской области случилось 121 ДТП, из них 83 – в Воронеже, 24 – на дорогах в районах и 14 – на федеральных трассах. В восьми авариях один человек погиб, девять получили травмы, - сообщили в региональном ГУ МВД.