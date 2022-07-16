В Воронежской области санитарные врачи забраковали еще шесть пляжей

Таблички, запрещающие купание, игнорировать не стоит.
Фото: Влад КОМЯКОВ
Специалисты Роспотребнадзора сообщили об итогах очередной проверки водоемов Воронежской области. Они обнаружили серьезные отклонения от нормы в шести из них.
По микробиологическим показателям санитарные врачи забраковали следующие места отдыха:
река Икорец в районе пляжа «Плес» в хуторе Солонцы Лискинского района;
Битюг в районе пляжа «Уголок» на северо-западе Боброва;
Дон в районе пляжа хутора Рождественский Каменского района;
озеро Городское в Острогожске;
пруд «Каменский» в поселке Каменка Каменского района.
Также нельзя купаться в озере Богатом на пляже «Приозерный» в Лисках. Там обнаружили несоответствие нормативным показателям по химическому потреблению кислорода.
Во всех этих местах специалисты Роспотребнадзора рекомендовали установить аншлаги «Купаться запрещено».
Напомним, ранее 11 июля санитарные врачи предупредили о том, что не стоит купаться в пяти местах в реке Усмань, в воронежском водохранилище и в пруду Титаревский Кантемировского района.