В Воронежской области санитарные врачи забраковали еще шесть пляжей

Таблички, запрещающие купание, игнорировать не стоит. Фото: Влад КОМЯКОВ

Специалисты Роспотребнадзора сообщили об итогах очередной проверки водоемов Воронежской области. Они обнаружили серьезные отклонения от нормы в шести из них.

По микробиологическим показателям санитарные врачи забраковали следующие места отдыха:

река Икорец в районе пляжа «Плес» в хуторе Солонцы Лискинского района;

Битюг в районе пляжа «Уголок» на северо-западе Боброва;

Дон в районе пляжа хутора Рождественский Каменского района;

озеро Городское в Острогожске;

пруд «Каменский» в поселке Каменка Каменского района.

Также нельзя купаться в озере Богатом на пляже «Приозерный» в Лисках. Там обнаружили несоответствие нормативным показателям по химическому потреблению кислорода.

Во всех этих местах специалисты Роспотребнадзора рекомендовали установить аншлаги «Купаться запрещено».

Напомним, ранее 11 июля санитарные врачи предупредили о том, что не стоит купаться в пяти местах в реке Усмань, в воронежском водохранилище и в пруду Титаревский Кантемировского района.