В Воронежской области семье погибшего на Украине десантника вручили Орден Мужества

МКОУ Мечётская СОШ, ВКонтакте. Фото: другой источник.

В пятницу, 15 июля, в средней школе села Мечётка Бобровского района состоялся митинг. На нем семье погибшего на Украине десантника Андрея Ждамарова вручили Орден Мужества.

Андрей пошел на специальную военную операцию добровольцем. В апреле 2022 года он погиб, не дожив до своего 40-летнего юбилея всего две недели. Вскоре по Указу Президента ему присвоили Орден Мужества посмертно. Теперь его получили жена и дочь погибшего воина.

Андрея Ждамарова похоронили в его родном селе Мечётка. А на здании школы осенью планируют установить мемориальную доску.

В начале июля в Бобровском районе подобная церемония проходила на территории Коршевской школы. Орден Мужества погибшего в ходе специальной военной операции 22-летнего военнослужащего Дмитрия Котова вручили его матери. Дмитрий служил в морской пехоте. Он погиб 26 марта, когда возвращался с боевого задания – в БТР попал снаряд.