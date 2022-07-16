В Воронеже губернатор пообещал, что обновленный стадион «Факел» откроют в 2023 году

Так сейчас выглядит котлован, где в недалеком будущем появятся три трибуны стадиона "Факел". Фото: телеграм-канал губернатора Воронежской области Александра Гусева. Фото: другой источник.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал о ходе реконструкции стадиона «Факел» на улице Маршака, 1А. Глава регионального правительства на днях встречался с руководством белорусской компании, занимающейся работами на этой спортивной арене.

Пока подрядчик сделал только котлован под западную, восточную и южную трибуны. Сейчас идет бетонирование фундаментов трибун. Губернатор пообещал лично проверить ход работ. Александр Гусев напомнил, что обновленный стадион «Факел» будет вмещать 10 тысяч человек, чтобы соответствовать требованиям Премьер-лиги. Губернатор пообещал, что спортивная арена на улице Маршака откроется после реконструкции в 2023 году.

Напомним, воронежский футбольный клуб «Факел» вышел в Премьер-лигу. 17 июля он сыграет свой дебютный матч на выезде с «Краснодаром», начало в 20.00. Первая же домашняя игра «Факела» состоится 30 июля на Центральном стадионе профсоюзов, который сейчас также обновляют к старту в элите российского футбола.