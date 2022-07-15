Жительница Воронежа лишилась машины из-за того, что не захотела платить за нее таможенную пошлину

Фото предоставлено воронежской таможней

31-летняя жительница Воронежа попыталась обмануть государство и ввезла в Россию автомобиль марки «Lexus LS 460» по подложным документам для личного пользования под видом средства международной перевозки. Сумма неуплаченной пошлины составила 2,3 млн рублей.

Когда обман вскрылся, в отношении женщины возбудили уголовное дело, рассмотрев его, Адлерский райсуд назначил виновной штраф в 100 тыс. рублей.

- Назначенный судом штраф был оплачен в указанные сроки. Владелица решила не платить таможенные платежи и отказалась от транспортного средства в пользу государства, - сообщили в пресс-службе воронежской таможни.

Кстати, с начала 2022 года по факту незаконного ввоза автомобилей на территорию России сотрудники Воронежской таможни возбудили уже четыре уголовных дела. Общая сумма уклонения от уплаты таможенных платежей составила 9,9 млн рублей, изъято четыре машины.