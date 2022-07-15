В Воронежской области выберут самый благоустроенный двор или многоэтажку

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В Воронежской области до 30 июля принимают заявки на участие в конкурсе на лучшее содержание и благоустройство многоквартирного дома или его двора - «Жители области – за чистоту и благоустройство» («Уютный дом»). Конкурс проводит департамент ЖКХ и энергетики.

- Заявки по двум номинациям – «Двор образцового содержания» и «Дом образцового содержания» – принимаем как от самих жителей, так и от ТСЖ и УК, - сообщили организаторы. - В каждой из номинаций к середине августа определим победителей и призеров и вручим им памятные таблички и значительные денежные призы на дальнейшее преображение их дворов и домов.

Подробности проведения конкурса и оформления заявки можно найти в положении о конкурсе в группе департамента ЖКХ в соцсети «Вконтакте».