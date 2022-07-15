С начала года в Воронежской области на 27,5% сократилась преступность на бытовой почве

В воронежском главке на коллегии председательством заместителя министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковника полиции Виталия Шулика подвели итоги полиции региона в первом полугодии 2022 года.

По данным начальника ГУ МВД России по Воронежской области генерал-лейтенанта полиции Михаила Бородина, по отдельным направлениям деятельности есть хороший результат. Например, вырос процент раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений.

Особое внимание ведомство уделяло работе по противодействию IT-преступности, что позволило увеличить количества раскрытых хищений денег с банковских карт. Улучшилась раскрываемость преступлений против собственности, в частности – краж, в том числе квартирных, краж автомобилей, а также грабежей и мошенничеств.

За полгода из незаконного оборота на территории области изъяли более 88 кг запрещенных веществ. На 7,6%, снизилось количество ДТП с пострадавшими, на 3,2% - уменьшилось число погибших в них людей. Почти на 6% сократилось количество аварий с участием детей.

Хорошим результатом работы полиции стало и снижение более чем на 20% подростковой преступности, на 27,5% - преступности на бытовой почве.