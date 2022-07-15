Грабителя, напавшего на женщину под Воронежем, сгубило желание повидать одноклассницу в Краснодаре

В июле 2021 года в Хохольском районе за помощью к полицейским обратилась 49-летняя жительница села Петино. Женщина рассказала, что незнакомец вырвал у нее сумку с мобильным телефоном и небольшой суммой денег. Также она описала приметы грабителя.

Оперативники выяснили, что преступник приехал в Хохольский район из другого города. Полицейские опросили бывших зэков и выяснили, что грабеж совершил 36-летний уроженец города Воркуты. Их коллеги из Республики Коми, получив запрос, установили, что мужчина уже год не был в родных краях. Однако его земляки сообщили, что ранее он планировал съездить к своей однокласснице в город Краснодар.

Сотрудники ОМВД России по Хохольскому району связались с одноклассницей и уточнили, что мужчина действительно побывал на Кубани. Вскоре сотрудники краснодарской полиции его задержали. Уроженца Воркуты этапировали в Воронежскую область для проведения следственных действий. Мужчина в итоге признал свою вину. Он рассказал, что добирался на юг на попутках, а мобильный телефон продал незнакомому ему человеку.

Расследование уголовного дела по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж», возобновили. Преступнику грозит до четырех лет лишения свободы.