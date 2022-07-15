На карту Воронежа кто-то нанес "дом №666 по улице Нацистов"

На карте центральной части Воронежа появился «дом №666 по улице Нацистов». Новый адрес на сервисе «Гугл.Карты» обнаружил корреспондент газеты «Новости Воронежа». Новое название, которое привлекло внимание журналиста издания, располагается недалеко от Галереи Чижова. А часть «Галереи Чижова» обозначена как дом под номером с тремя шестёрками.

- То есть получается, что между Кольцовской и Плехановской на картах Гугла размещена улица Нацистов и дом №666, - сообщает издание. - Разумеется, в Воронеже такой улицы никогда не было, нет и, уверены, не будет. Скорее всего, это так неудачно и неуместно высказались хейтеры нашего города, а, возможно, и страны. Подобные действия наша редакция категорически осуждает.