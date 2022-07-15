Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 июля 2022 14:15

Департамент природных ресурсов и экологии нашел захламленный мусором участок в "Северном лесу" Воронежа

Чиновники пообещали ликвидировать свалку в рамках благоустройства памятника природы
Ирина КАЗАНИНА
Кто-то свалил в лесу строительный мусор

Кто-то свалил в лесу строительный мусор

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Департамент природных ресурсов и экологии провел проверку после сообщения в СМИ о загрязнении строительными отходами территории Северного леса. Специалисты выехали на указанное место, о котором идет речь. По данным ведомства, небольшая часть строительного мусора находится на земельном участке с кадастровым номером 36:34:0203009:80 в границах памятника природы, а крупные отходы бетонных изделий расположены вдоль грунтовой дороги по ул. 60-Армии на неразграниченном земельном участке, за территорией памятника природы.

В департаменте сообщили, что в рамках благоустройства памятника природы «Северный лес» с его территории до конца 2023 года вывезут мусор.