Департамент природных ресурсов и экологии нашел захламленный мусором участок в "Северном лесу" Воронежа

Кто-то свалил в лесу строительный мусор Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Департамент природных ресурсов и экологии провел проверку после сообщения в СМИ о загрязнении строительными отходами территории Северного леса. Специалисты выехали на указанное место, о котором идет речь. По данным ведомства, небольшая часть строительного мусора находится на земельном участке с кадастровым номером 36:34:0203009:80 в границах памятника природы, а крупные отходы бетонных изделий расположены вдоль грунтовой дороги по ул. 60-Армии на неразграниченном земельном участке, за территорией памятника природы.

В департаменте сообщили, что в рамках благоустройства памятника природы «Северный лес» с его территории до конца 2023 года вывезут мусор.