В Воронеже выставка "Петровские крепости" переехала в музей "Арсенал"

фото департамента культуры Воронежской области

Выставка «Петровские крепости», открытая в рамках выездного заседания Ассамблеи петровских музеев, переехала из театра драмы, закрытого на каникулы. Проект продолжит работать в выставочном зале музея "Арсенал"(ул. Степана Разина, 43).

Выставка подготовлена Государственным музеем «Смоленская крепость» благодаря совместной работе нескольких десятков государственных и муниципальных музеев России и Беларуси, в том числе Воронежского краеведческого музея.

Посетить выставку можно по 19 августа. 6+