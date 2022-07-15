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Звезды15 июля 2022 13:08

В Воронеже выставка "Петровские крепости" переехала в музей "Арсенал"

Потому что театр драмы закрылся на каникулы
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
фото департамента культуры Воронежской области

фото департамента культуры Воронежской области

Выставка «Петровские крепости», открытая в рамках выездного заседания Ассамблеи петровских музеев, переехала из театра драмы, закрытого на каникулы. Проект продолжит работать в выставочном зале музея "Арсенал"(ул. Степана Разина, 43).

Выставка подготовлена Государственным музеем «Смоленская крепость» благодаря совместной работе нескольких десятков государственных и муниципальных музеев России и Беларуси, в том числе Воронежского краеведческого музея.

Посетить выставку можно по 19 августа. 6+