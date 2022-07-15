Воронежцев с любым опытом вождения приглашают на авторалли

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Воронежских водителей приглашают принять участие в увлекательном соревновании на прохождение квестов, решение логических задач и поездок на автомобиле, сообщает портал «МОЁ! Online». Авторалли 3-ей категории пройдет 30 июля и будет доступно для автомобилистов-любителей с различным уровнем подготовки. В этой гонке важна точность перемещения по заданному маршруту с учетом правил дорожного движения, выделенного времени и дополнительных заданий, поставленных организаторами.

Соревнования вернулись в Воронеж после продолжительного перерыва, а их организаторами выступили Федерация автомобильного спорта Воронежской области и управление ГИБДД ГУВД Воронежской области. Они подготовили интересный маршрут, нестандартные задачи для участников, которые добавят сложности и увлекательности в его прохождение. По завершению мероприятия гостей и участников ждет большой концерт.

- Соревнование ралли 3-й категории “Безопасные дороги” направлено на популяризацию безопасного дорожного движения, - рассказывает президент Федерации автомобильного спорта Воронежской области Алексей Филимонов. - Мы хотим с помощью интересных заданий показать, что из пункта А в пункт Б можно приехать за короткое время даже с остановками, если не нарушать правил дорожного движения, держать нужную скорость, а не гнать по трассе. Соревнование будет интересным, так как подобный формат - новинка для нашего города. Ждем участников и приглашаем зрителей.