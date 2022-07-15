В Воронеже украинца, ожидавшего депортации, оштрафовали на 4000 рублей

Жителя Украины, подлежащего депортации, оштрафовали на 4000 рублей за побег из Центра временного содержания иностранных граждан, сообщили в Семилукском райсуде.

Напомним, 34-летний украинец после освобождения из мест лишения свободы (где отбывал срок за кражи) ожидал депортации и был помещен в Центр временного содержания иностранных граждан. Но мужчина, видимо, не захотел возвращаться на родину, поэтому подготовился к побегу, устроил подкоп, вечером 11 июля перемахнул через балкон и сквозь дыру удрал. Его быстро поймали.