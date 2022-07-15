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Происшествия15 июля 2022 12:35

В Воронеже украинца, ожидавшего депортации, оштрафовали на 4000 рублей

Мужчину наказали за побег из Центра временного содержания иностранных граждан
Ярослав ИВАНОВ

Жителя Украины, подлежащего депортации, оштрафовали на 4000 рублей за побег из Центра временного содержания иностранных граждан, сообщили в Семилукском райсуде.

Напомним, 34-летний украинец после освобождения из мест лишения свободы (где отбывал срок за кражи) ожидал депортации и был помещен в Центр временного содержания иностранных граждан. Но мужчина, видимо, не захотел возвращаться на родину, поэтому подготовился к побегу, устроил подкоп, вечером 11 июля перемахнул через балкон и сквозь дыру удрал. Его быстро поймали.