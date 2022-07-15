Как прошел юбилейный X Воронежский открытый медиафорум

Фото: Дом журналистов

13–14 июля 2022 года в городе проходил юбилейный X Воронежский открытый медиафорум. На протяжении десяти лет Воронеж становится точкой притяжения для профессионалов медиаиндустрии, приезжающих к нам со всей страны.

Несколько десятков топовых спикеров, более 500 гостей. Юбилейный X Воронежский открытый медиафорум стал концентратом знаний и полезной информации по самым актуальным вопросам отрасли. Организаторы: правительство Воронежской области, Воронежское региональное отделение «Союза журналистов России» и Областной Дом журналистов.

За эти десять лет Воронежский медиафорум приобрел известность в профессиональной среде не только Центрального Черноземья, но и всей России. Воронежский Медиафорум — масштабная и стратегически важная профессиональная площадка по обмену опытом и мнениями. Тема в этом году звучала так: «Новая реальность в региональных медиа: экономика, политика, общество».

Локациями для лекций, дискуссий, тренингов и мастер-классов с участием региональных и федеральных экспертов были выбраны кинотеатр «Спартак» и Областной Дом журналистов.

Хедлайнеры X Медиафорума в этом году: Сергей Стиллавин («Маяк») с лекцией на тему «Суверенная журналистика», Марина Ахмедова (Expert.ru) c мастер-классом «Сторителлинг в боевых условиях».

Программа X Медиафорума была насыщенной и разнообразной. Организаторы поставили целью разобрать многие важные темы и моменты, познакомиться с последними трендами и тенденциями.

По традиции, торжественное открытие было в формате дискуссии с участием представителей региональной власти, руководителей СМИ и федеральных экспертов.

Дальше начались круглые столы, мастер-классы и лекции. Ярким событием первого дня медиафорума стало выступление одного из заявленных хедлайнеров — известного радиоведущего, публициста и блогера Сергея Стиллавина. Его появление вызвало огромный ажиотаж: было очень много желающих с ним сфотографироваться. Сергей Валерьевич поделился с коллегами своими принципами в журналистике.

Детальному разбору социальных сетей, переупаковке контента и новым нишам для СМИ посвятили свои тренинги Оксана Силантьева (Silamedia), Алексей Вишневецкий (заместитель Председателя Союза журналистов России, декан факультета журналистики ИМЦ), Оксана Пермякова («Ревда.Инфо»), Анастасия Месилова («Одноклассники»), Тимур Угулава («Дзен»). Роман Серебряный (к.ф.н., секретарь СЖР, медиатехнолог, медиатренер) рассказал про PR-стратегии для пресс-служб в эпоху цифровизации.

Ярко и динамично прошла секция-дискуссия «СММ по-русски. Новая реальность соцсетей». Вячеслав Прохоров, digital-евангелист и руководитель команды внешнего продвижения «ВКонтакте», Евгения Воронина, руководитель отдела медиапартнерств социальной сети «Одноклассники» и модератор Александр Широких (телеграм-канал New Media) обсудили новую реальность, в которой оказались медиа после блокировки некоторых соцсетей и показали, кем является реальная аудитория всех отечественных соцсетей и как они развиваются сейчас, в «эпоху ренессанса».

Второй день X Медиафорума начался с мастер-класса Марины Ахмедовой в «Спартаке». Это просто уникальная возможность узнать профессиональные секреты от автора такого уровня!

В Доме журналистов тем временем проходил тренинг Глеба Черкасова (заведующий центром медиапрактик ИКМ НИУ ВШЭ) «Разумное информационное потребление и проблема информационного пузыря». От Дарьи Ступко (руководитель digital-отдела издательского дома «ЕвроМедиа») узнали, как СМИ заработать на маркетплейсе коммуникаций. Главный редактор «Коммерсантъ» в Черноземье Андрей Цветков провел дискуссию «Особенности региональной политики: как видеть темы там, где их как будто нет?!».

Еще одна важная площадка для обсуждения — сессия «Роль СМИ и современных медиаресурсов в работе общественного сектора» председателя комитета Воронежской областной Думы по местному самоуправлению, связям с общественностью и средствам массовых коммуникаций Артема Зубкова.

Выступление медиаюриста Светланы Кузевановой — это всегда новые и очень актуальные знания. Тема этого медиафорума — «Новые законы: все, что важно медиа о них знать». Ивета Щекина, маркетолог, к.ф.н., доцент кафедры связей с общественностью, рекламы и дизайна факультета журналистики ВГУ, объяснила, что такое BANI-мир, и как в нем выстраивать коммуникацию. Начальник отдела аналитического обеспечения АНО «Диалог Регионы» Сергей Маклаков рассказал, как противодействовать фейкам.

Закрытие юбилейного X Воронежского открытого медиафорума проходило в необычном формате: организаторы устроили для спикеров и редакций СМИ интеллектуальный квиз с подарками от партнеров.

Отдельную благодарность организаторы выражают ГК «Здоровый Ребенок» за предоставление воды для все участников медиафорума; соки прямого отжима NewTone и Кондитерский комбинат «Сажинский» и компанию «Молвест» за предоставление своей продукции для дегустации на мероприятии.