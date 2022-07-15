Воронежские экологи взяли пробу воды из пруда, где, по словам жителей, массово погибла рыба

Фото департамента природных ресурсов и экологии области

Сотрудники регионального департамента природных ресурсов и экологии выехали на пруд в селе Запрудское Каширского района, жители которого сообщали о массовой гибели рыбы в водоеме. Однако эксперты фактов массового замора рыбы не обьнаружили. .

- В береговой полосе водоема обнаружены единичные мертвые представители ихтиофауны (карась), - рассказали в департаменте.

Тем не менее специалисты лаборатории отобрали пробы воды из пруда и направили их на исследования.

- На момент отбора проб содержание растворённого кислорода в воде составило 7,8 мг/дм3, что выше минимально допустимых значений (6,0 мг/дм3), температура воды 23 С, что соответствует норме в данное время года, - сообщили в департаменте природных ресурсов и экологии области.

Информацию о происшествии департамент направил в Верхнедонской отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства (Рыбнадзор) для принятия мер. А о результатах лабораторного исследования воды сообщат в Волгоградский филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, чтобы ученые установили возможные причин гибели рыбы в водоеме.