В Воронеже предприятие отдало 850 тысяч задолженности по зарплате экс-работнице только после ареста автомобиля организации

Только судебные приставы помогли жительнице Воронежа взыскать с одного из предприятий радиоэлектронной отрасли задолженность по зарплате.

Женщина обратилась за восстановлением нарушенных прав в суд, который постановил изменить формулировку основания ее увольнения, дату увольнения и взыскать в ее пользу 847 тысяч рублей зарплаты за время вынужденного прогула и 12 тысяч рублей компенсации морального вреда.

- Организация-должник в добровольном порядке решение суда не исполнила. Судебный пристав вынес постановление о возбуждении исполнительного производства, которое должник получил в тот же день в личном кабинете на портале Госуслуг. Законом установлен срок для добровольного исполнения требований исполнительного документа - 5 дней, однако судебный пристав-исполнитель, обратив внимание на сущность взыскания - заработная плата, а также размер задолженности (это самая крупная сумма долга по заработной плате в 2022 году), после возбуждения исполнительного производства лично посетил предприятие, чтобы предупредить руководство о возможных в случае неисполнения решения суда юридических последствиях. Кроме того, пристав наложил арест на автомобиль предприятия «Тойота Камри». Этих мер принудительного исполнения оказалось достаточно, чтобы организация погасила задолженность по зарплате в течение двух дней, - отметила заместитель начальника Центрального районного отделения судебных приставов Воронежа Ольга Солодилова. - Денежные средства перечислены женщине в полном объеме.