Умер 29-летний бывший игрок воронежского «Факела» и московского «Спартака»

Александр Козлов играл за "Факел" пять сезонов назад. Фото со страницы ФК "Факел" ВКонтакте. Фото: другой источник.

Жуткая новость потрясла российский футбольный мир. В возрасте 29 лет скончался бывший нападающий «Факела» и московского «Спартака» Александр Козлов. За воронежскую команду он выступал в сезоне 2016-2017 годов, а цвета красно-белых защищал с 2010 по 2016-й.

По неофициальным данным, у Александра неожиданно оторвался тромб. Не исключено, что это связано с большими нагрузками. По некоторым сведениям, нападающий, в последнее время числившийся в ФК «Зоркий» (Красногорск), недавно получившем право играть в ФНЛ-2, проводил матчи разного статуса едва ли не каждый день. Видимо, так стремился более-менее прилично заработать. Такую нагрузку не самый молодой форвард мог и не выдержать.

Клубы «Факел» и «Зоркий» выразили соболезнования родным и близким Александра Козлова.