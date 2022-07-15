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Общество15 июля 2022 11:53

Умер 29-летний бывший игрок воронежского «Факела» и московского «Спартака»

Александр Козлов в последнее время защищал цвета ФК «Зоркий»
Олег КУЗНЕЦОВ
Александр Козлов играл за "Факел" пять сезонов назад. Фото со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Александр Козлов играл за "Факел" пять сезонов назад. Фото со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Фото: другой источник.

Жуткая новость потрясла российский футбольный мир. В возрасте 29 лет скончался бывший нападающий «Факела» и московского «Спартака» Александр Козлов. За воронежскую команду он выступал в сезоне 2016-2017 годов, а цвета красно-белых защищал с 2010 по 2016-й.

По неофициальным данным, у Александра неожиданно оторвался тромб. Не исключено, что это связано с большими нагрузками. По некоторым сведениям, нападающий, в последнее время числившийся в ФК «Зоркий» (Красногорск), недавно получившем право играть в ФНЛ-2, проводил матчи разного статуса едва ли не каждый день. Видимо, так стремился более-менее прилично заработать. Такую нагрузку не самый молодой форвард мог и не выдержать.

Клубы «Факел» и «Зоркий» выразили соболезнования родным и близким Александра Козлова.