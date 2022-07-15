Мошенники напугали директора воронежского сельхзпредприятия ревизором и развели на 75 тысяч

Потерпевший оплатил несколько чеков на крупные суммы Фото: из архива «КП»

В Воронежской области директор сельхозпредприятия стал жертвой телефонных мошенников. Те не поленились придумать хитроумную схему обмана под видом правдоподобной истории. На телефон потерпевшего позвонил неизвестный человек, который представился помощником уполномоченного лица, связанного с министерством сельского хозяйства. Мужчина сообщил, что вскоре на предприятие прибудут проверяющие лица из Москвы, которых необходимо кормить проверенными качественными продуктами. Директор предприятия сначала заявил, что в его обязанности кормление ревизоров не входит, но собеседник сумел убедить его в обратном, сославшись на некий закон.

- После этого потерпевший передал мошеннику телефон своего водителя, который привез продукцию предприятия на реализацию в Воронеж, - рассказали в ГУ МВД по области. - Директор предупредил 53-летнего шофера о том, что ему необходимо будет оплатить и привезти продукты на завод.

Затем директору сельхозпредприятия позвонила женщина, которая велела ему оплатить семь чеков по 10 тысяч рублей и один на 5. Эти суммы нужно было зачислить на номер телефона. После этого мошенница сказала, что товар ему вынесут в супермаркете.

Мужчина выслал аферистам чеки об оплате на 75 тысяч рублей, но мошенники больше не связывались с ним и их телефоны оказались недоступны. Потерпевший обратился в полицию.