Две росписи на петровскую тему украсят центр Воронежа

фото департамента культуры Воронежской области

В рамках празднования 350-летия Петра I в Воронеже появятся тематические арт-объекты – сразу две росписи, посвященные Петровской эпохе, украсят улицы Центрального района. Бетонные заборы раскрасят участники конкурса граффити «Петровский стрит-арт».

18 июля завершат работу над 200-метровой росписью, которую наносят на ограждение железнодорожных путей на пересечении улицы Фридриха Энгельса с проспектом Революции. Композиция представляет собой путешествие по реке Дон от крепости Воронеж мимо Тавровской верфи и города Павловска к Азову.

В росписи стены принимают участие преподаватели и студенты художественного училища, института искусств, педагогического и технического университетов. Единая концепция росписи определена эскизами студентов Воронежского художественного училища под руководством Константина Финакова, шрифт разработан под руководством Ольги Сивоконь, а картуши, разделяющие четыре композиции, созданы под руководством Андрея Лосева.

Еще одна настенная роспись на тему эпохи правления царя-преобразователя появится на ограждении у дома-музея Никитина. Студенты Московского института имени Сурикова уже нанесли эскиз будущего рисунка. Готовую работу обещают сдать после 20 июля.