Мэр Воронежа Вадим Кстенин: «Стартовали торги на второй этап реконструкции Остужевской развязки»

Так будет выглядеть Остужевская развязка с высоты птичьего полета. Фото пресс-служба проектного института «Гипрокоммундортранс». Фото: другой источник.

Стартовали торги на второй этап реконструкции Остужевской развязки. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Воронежа Вадим Кстенин.

На данный момент реализуется первый – специалисты строят новый путепровод с тем, чтобы переключить на него движение автомобилей и реконструировать существующий. После окончания этих работ приступят к следующему этапу, к нему готовятся уже сейчас. В его рамках обновят участок от путепровода и практически до трассы «Дон».

Проезжую часть будут расширять до шести полос, а на перекрестке улиц Остужева и Минская обустроят разные уровни с развязкой из поворотных колец. Работы могут занять около трех лет, они неизбежно вызывают определенные неудобства. Для их минимазации уже построили дорогу, связывающую улицы Минской и Землячки, чтобы создать альтернативный выезд из густонаселенного микрорайона.

Проект реализуют при поддержке правительства Воронежской области. Работы обойдутся недешево, но в перспективе развития города эти траты оправданны. Транспортный узел на Остужева обеспечивает связи отдельных микрорайонов Воронежа («Электроника», «Процессор» и др.), въезд в город со стороны Тамбова (автомобильная дорога федерального значения «Воронеж – Тамбов», Бабяково, Отрадное). Улица пересекается с главной магистралью левого берега Воронежа – Ленинским проспектом. Уже сейчас он с трудом справляется с автомобильными потоками, дважды в день – утром и вечером образуются пробки. А по проведенному технико-экономическому исследованию интенсивность движения в ближайшие годы составит более 80 тысяч автомобилей в сутки.

Реконструкция призвана значительно увеличить пропускную способность этого транспортного узла. А в будущем – при реализации следующего этапа – вообще развести в разные уровни Ленинский проспект и улицу Остужева.