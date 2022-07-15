В Воронеже будут судить мать, бросившую 1,5 годовалую дочку ночью на улице

В Воронеже будут судить непутевую мать, бросившую малолетнюю дочь на дороге.

1,5-летнюю девочку нашли ночью 22 августа 2020 года на улице Писарева прохожие. Кроха сидела в коляске, рядом никого из взрослых не оказалось. Горожане вызвали полицию и «скорую», врачи забрали девочку в больницу. В декабре 2020 года правоохранители передали ребенка под опеку, потому что оперативно установить лицо, оставившее ребенка в опасности, не удалось.

Но силовики не бросили дело, в течение двух лет допросили более 200 свидетелей, провели более 150 биологических судебных экспертиз, изучили информацию о телефонных соединениях вблизи места обнаружения ребенка. И в мае 2022-го нашли мать ребенка: ДНК 34-летней жительницы Воронежа совпало с результатами анализов девочки.

Когда женщину задержали, она призналась, что оставила дочь, которой на тот момент было год и три месяца, на улице в коляске из-за якобы тяжелого материального положения и невозможности осуществлять уход за ней. По словам обвиняемой, она рассчитывала, что кто-то заберет девочку и сможет в дальнейшем ее воспитывать.

Жительнице Воронежа придется ответить за оставление малолетней дочери в опасности. Дело передают в суд, сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.