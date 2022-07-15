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Происшествия15 июля 2022 10:35

В Воронеже ночью у жилого дома горели три машины

Очевидцы прислали в редакцию фото и видео с места ЧП
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Шерстяных

Фото Елены Шерстяных

Минувшей ночью в переулке Гвардейский Левобережного района Воронежа загорелись припаркованные у подъезда многоэтажного дома машины. Сигнал о возгорании спасатели получили в 2.13 15 июля. На место срочно выехали 8 пожарных.

Скорее всего, пожар начался с ВАЗ-21014, а потом перекинулся на «Hyundai Solaris» и ВАЗ-2108. Первый автомобиль оказался полностью уничтожен огнем, два других – получили серьезные повреждения салона, багажного отделения и покрытия.

Потушить огонь спасателям удалось в 2.27. В результате ЧП никто из людей не пострадал, сообщают в ГУ МЧС по региону.

Что стало причиной пожара – неисправность проводки или чей-то злой умысел , предстоит выяснить экспертам.