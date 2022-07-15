До 20 лет заключения грозит наркокурьеру, который вез через Воронеж 5 кг мефедрона

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В суд передают уголовное дело 41-летнего жителя Московской области, который вез через Воронеж особо крупную партию наркотиков.

В марте в Левобережном районе Воронежа сотрудники ГИБДД совместно с оперативниками УФСБ остановили автомобиль из Тульской области. Водитель повел себя неадекватно и заметно нервничал. В ходе досмотра автомобиля полицейские обнаружили в подкапотном пространстве полиэтиленовый мешок, в котором находилось пять свертков, плотно перемотанных скотчем.

Экспертиза показала, что в пакетах было около пяти килограммов мефедрона - наркотического средства.

Мужчина признался, что должен был разложить наркотики в пригороде Краснодара, а координаты передать неустановленным соучастникам.

Наркокурьеру грозит до 20 лет лишения свободы.