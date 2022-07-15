Воронежцы взяли серебро в эстафете на первенстве России по легкой атлетике

Воронежцы на пьедестале (крайние слева) продемонстрировали акробатический трюк. Фото: cspsk-vrn.ru

В столице Татарстана Казани прошел заключительный день первенства страны среди юниоров и юниорок до 23 лет. Копилка воронежской дружины пополнилась еще одной наградой. На этот раз ее завоевали наши юноши — Юрий Ожгибесов, Евгений Рымарев, Александр Симонов и Владислав Доронин.

- Наши спортсмены стали вторыми в эстафете 4x100 метров. Они финишировали с результатом 41.04 секунды. Уступили они только команде Москва-1. Столичные легкоатлеты пробежали эту дистанцию за 40.74 секунды, - сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Напомним, ранее на этом первенстве России в Казани Юрий Ожгибесов победил в прыжках в длину. Также Владислав Доронин завоевал две серебряные медали на дистанциях 100 и 200 м, а Алина Бозюкова стала третьей в барьерном беге на 100 м. Эмилия Тангара заняла второе место на дистанции 400 м с барьерами, а Андрей Кузнецов взял бронзу в метании диска.