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Спорт15 июля 2022 9:33

Воронежцы взяли серебро в эстафете на первенстве России по легкой атлетике

Наши юноши уступили только москвичам
Юрий КОЗЛОВ
Воронежцы на пьедестале (крайние слева) продемонстрировали акробатический трюк.

Воронежцы на пьедестале (крайние слева) продемонстрировали акробатический трюк.

Фото: cspsk-vrn.ru

В столице Татарстана Казани прошел заключительный день первенства страны среди юниоров и юниорок до 23 лет. Копилка воронежской дружины пополнилась еще одной наградой. На этот раз ее завоевали наши юноши — Юрий Ожгибесов, Евгений Рымарев, Александр Симонов и Владислав Доронин.

- Наши спортсмены стали вторыми в эстафете 4x100 метров. Они финишировали с результатом 41.04 секунды. Уступили они только команде Москва-1. Столичные легкоатлеты пробежали эту дистанцию за 40.74 секунды, - сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Напомним, ранее на этом первенстве России в Казани Юрий Ожгибесов победил в прыжках в длину. Также Владислав Доронин завоевал две серебряные медали на дистанциях 100 и 200 м, а Алина Бозюкова стала третьей в барьерном беге на 100 м. Эмилия Тангара заняла второе место на дистанции 400 м с барьерами, а Андрей Кузнецов взял бронзу в метании диска.