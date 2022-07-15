Стала известна программа продаж абонементов и билетов на матчи воронежского «Факела» в Премьер-лиге

По этой схеме легко ориентироваться, выбирая себе место на стадионе. Фото: с сайта ФК "Факел"

16 июля в 11.00 стартует продажа абонементов на домашние матчи «Факела» в Премьер-лиге. Об этом сообщили на сайте воронежского футбольного клуба.

По этим абонементам можно будет пройти на восемь домашних матчей «Факела» - против «Динамо», «Урала», «Спартака», «Локомотива», «Торпедо», «Зенита», «Ростова» и «Краснодара». Их команда проведет до конца 2022 года. Во время зимнего перерыва владельцы абонементов смогут продлить их, воспользовавшись приоритетным правом на сохранение своих мест. Кроме того, посещение матчей по ним обойдется на 10% дешевле, чем по билетам. Нельзя забывать также о том, что вы гарантируете себе твердое место на стадионе сразу на восемь матчей. А те, кто предпочтут покупать билеты, будут выбирать из мест, которые остались после покупки абонементов.

Чтобы купить абонемент, нужно будет зайти на сайт kassir.ru. Также их будут продавать в кассах Центрального стадиона профсоюзов на Центральной (ул. Студенческая) и Восточной трибунах (ул. Фридриха Энгельса).

В клубе рекомендуют воспользоваться возможностью купить электронный абонемент, чтобы не стоять в очередях. После его приобретения на вашу электронную почту придет файл. Его можно открыть на телефоне и приложить штрих-код к считывателю СКУД на стадионе. Есть также другой вариант - распечатать файл и приложить штрих-код с листа бумаги. Но лучше всего – получить абонемент в виде пластиковой карты, оформив его в электронном виде и продемонстрировав пришедший на почту файл в кассах стадиона. При получении пластиковой карты нужно будет назвать свою фамилию кассиру.

В клубе также предупреждают о том, как избежать возможных ошибок при оформлении абонемента. Обязательно нужно правильно заполнить форму с адресом вашей почты на kassir.ru, лучше ее несколько раз перепроверить перед тем, как отправлять. Важно: ни в коем случае не отправляйте никому пришедший на почту файл с абонементом –ваше место на стадионе может занять кто-то другой!

Как онлайн, так и в кассах абонементы и билеты будут продавать не более трех в одни руки.

Также начнут продавать детский абонемент продается со скидкой 20%. Он будет доступен как в кассах стадиона, так и на kassir.ru. Можно купить взрослый абонемент на себя и детский на соседнее место – для ребенка.

Вход по детским абонементам будет доступен только через павильоны СКУД с соответствующей пометкой. На стадионе вы сможете найти эти павильоны по указателям.

Абонементы будут продавать до 29 июля включительно. Электронные билеты на первый матч - 26, 27, 28, 29 и 30 июля. Бумажные появятся в кассах стадиона 28, 29 и 30 июля. Также они будут доступны в кассе kassir.ru в «Галерее Чижова». В клубе призывают покупать электронные билеты, чтобы экономить время.

Матчи будут делиться на две категории. Категория 1 – игры против «Зенита», «Спартака», ЦСКА, «Динамо», «Локомотива» и «Краснодара». Категория 2 – встречи с другими соперниками.

И, наконец, о ценах на абонементы и билеты. Их можно увидеть в этой таблице:

Цены на взрослые абонементы. Фото: с сайта ФК "Факел"

В еще одной таблице собрали сведения о ценах на детские абонементы:

Цены на детские абонементы. Фото: с сайта ФК "Факел"

По вопросам, связанным с абонементами и билетами, можно обратиться по телефонам:

+7 (4732) 202-24-54 – коммерческий отдел АФК «Факел»

+7 (4732) 257-58-01 – kassir.ru