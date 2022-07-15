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Общество15 июля 2022 8:40

Владимир Путин назначил нового председателя Советского районного суда Воронежа

Им стал Игорь Голуб, ранее работавший в гарнизонном военном суде в Байконуре
Юрий КОЗЛОВ
В Советском районном суде - новый начальник.

В Советском районном суде - новый начальник.

Фото: с сайта Советского районного суда.

В Советском районном суде появился новый руководитель. Об этом стало известно 14 июля. На сайте администрации Президента опубликовали указ о назначении на этот пост Игорь Голуба, подписанный Владимиром Путиным.

Игорь Голуб начинал свою карьеру на Дальнем Востоке. Он - выпускник Тихоокеанского военно-морского училища. Однако службу в армии проходил совсем в другом конце России – на Северном морском флоте. После учебы в Военном университете Министерства обороны России работал в гарнизонных судах. С июня 2010 года вплоть до назначения в Воронеж Голуб был судьей 26-го гарнизонного военного суда в Байконуре.

Срок пребывания Игоря Голуба на новом посту стандартный – шесть лет. Если, конечно, не случится обстоятельств, которые побудят его уйти.