Владимир Путин назначил нового председателя Советского районного суда Воронежа

В Советском районном суде - новый начальник. Фото: с сайта Советского районного суда.

В Советском районном суде появился новый руководитель. Об этом стало известно 14 июля. На сайте администрации Президента опубликовали указ о назначении на этот пост Игорь Голуба, подписанный Владимиром Путиным.

Игорь Голуб начинал свою карьеру на Дальнем Востоке. Он - выпускник Тихоокеанского военно-морского училища. Однако службу в армии проходил совсем в другом конце России – на Северном морском флоте. После учебы в Военном университете Министерства обороны России работал в гарнизонных судах. С июня 2010 года вплоть до назначения в Воронеж Голуб был судьей 26-го гарнизонного военного суда в Байконуре.

Срок пребывания Игоря Голуба на новом посту стандартный – шесть лет. Если, конечно, не случится обстоятельств, которые побудят его уйти.