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Происшествия15 июля 2022 8:28

Под Воронежем водитель с поддельным свидетельством на полуприцеп хотел откупиться от уголовного дела 40 тысячами рублей

Теперь его будут судить
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежские следователи передают в суд уголовное дело 27-летнего жителя Краснодарского края, обвиняемого в покушении на дачу взятки и использование поддельного документа.

Инцидент произошел 23 июня 2022 года на стационарном посту ДПС. Сотрудники ГИБДД остановили грузовик и в ходе проверки документов выявили поддельное свидетельство о регистрации полуприцепа. Как потом выяснили, фальшивку водитель купил в интернете за 5 000 рублей.

В тот же день шофер прибыл в отделение МВД и предложил заместителю начальника полиции взятку, чтобы не возбуждать уголовное дело. Мужчина положил правоохранителю на рабочий стол пластиковую папку с 40 тысячами рублей, после чего его задержали.