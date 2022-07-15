Под Воронежем в ДТП с мопедом пострадали двое несовершеннолетних

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Вечером 14 июля в Павловском районе пострадали двое несовершеннолетних на мопеде. Авария произошла около 17.00 в селе Лосево.

15-летний водитель мопеда «Альфа» на перекрестке неравнозначных дорог, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество автомобилю «Митсубиси», который следовал по главной дороге. В результате чего произошло столкновение транспортных средств. Юный мопедист и его 14-летняя пассажирка получили травмы, их доставили в больницу.

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.