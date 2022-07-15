На пожаре в воронежском Шилово спасли двух человек

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Ночью 15 июля пожарные спасли двух человек из горящей квартиры в Советском районе.

- Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 1.03. Горела трехкомнатная квартира в многоквартирном жилом доме на ул.Курчатова, 24 в Советском районе. Спасатели вывели с пожара двух человек. Огонь ликвидировали в 1.14 силами 13 огнеборцев на четырех пожарных машинах. В комнате площадью 16 кв метров сгорели домашние вещи и мебель.

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