В Воронеже пенсионерка получила травмы при падении в маршрутном автоубсе

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Вечером 14 июля в маршрутке пострадала жительница Воронежа.

Это произошло около 17.50 на ул.Ломоносова. По предварительным данным полиции, 29-летний водитель автобуса № 9КС, следовавший по Ломоносова со стороны улицы Тимирязева в направлении Московского проспекта, резко затормозил, в результате чего упала пассажирка.

63-летняя женщина получила телесные повреждения, ее отправили на "скорой" в больницу. Сотрудники полиции проводят проверку.

За прошедшие сутки в Воронежской области зарегистрировали 116 ДТП, в них получили травмы 9 человек.