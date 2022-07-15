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Происшествия15 июля 2022 6:51

В Воронеже пенсионерка получила травмы при падении в маршрутном автоубсе

Водитель резко затормозил
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Вечером 14 июля в маршрутке пострадала жительница Воронежа.

Это произошло около 17.50 на ул.Ломоносова. По предварительным данным полиции, 29-летний водитель автобуса № 9КС, следовавший по Ломоносова со стороны улицы Тимирязева в направлении Московского проспекта, резко затормозил, в результате чего упала пассажирка.

63-летняя женщина получила телесные повреждения, ее отправили на "скорой" в больницу. Сотрудники полиции проводят проверку.

За прошедшие сутки в Воронежской области зарегистрировали 116 ДТП, в них получили травмы 9 человек.