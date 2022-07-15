Воронежцев зовут на День белорусской национальной культуры

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

16 июля в Воронеже пройдет День белорусской национальной культуры. Посетить его можно в Центральном парке.

В 17.00 перед Зеленым театром откроются тематические интерактивные площадки, на которых воронежцы познакомятся с национальными традициями белорусской культуры, увидят работы мастеров декоративно-прикладного искусства, посетят ремесленные мастер-классы, примут участие в игровых и обрядовых программах, посетят дегустацию национальных белорусских блюд.

В 18.00 в Зеленом театре начнется концерт «Две сестры - Беларусь и Россия» в рамках проекта Дни национальной культуры в Воронеже. Он станет главным событием фестиваля «Дивномузыка».

Свое мастерство зрителям представят Воронежский русский народный хор имени Массалитинова и старейший профессиональный хореографический коллектив Республики Беларусь- ансамбль танца Беларуси.