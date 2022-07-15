. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

16 июля в Воронежской области пройдет частушечный марафон «Распотешная матаня», приуроченный к Единому дню фольклора.

Во всех муниципальных районах области и в Воронеже будут исполнять частушки под наигрыши на гармонях и балалайках. В марафоне примут участие профессионалы и любители частушек, ансамбли и солисты всех возрастов.

В парках, скверах, на открытых площадках в этот день зазвучат частушки «Барыня», «Матаня», «Страдания», «Семеновна» и другие.

Марафон войдет в программу Года культурного наследия народов России, объявленного в 2022-м президентом.