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Звезды15 июля 2022 5:30

В Воронежской области пройдет частушечный марафон

Исполнять частушки будут в парках, скверах, на открытых площадках
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

16 июля в Воронежской области пройдет частушечный марафон «Распотешная матаня», приуроченный к Единому дню фольклора.

Во всех муниципальных районах области и в Воронеже будут исполнять частушки под наигрыши на гармонях и балалайках. В марафоне примут участие профессионалы и любители частушек, ансамбли и солисты всех возрастов.

В парках, скверах, на открытых площадках в этот день зазвучат частушки «Барыня», «Матаня», «Страдания», «Семеновна» и другие.

Марафон войдет в программу Года культурного наследия народов России, объявленного в 2022-м президентом.